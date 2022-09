„Die Luther Story“ in der Bibelgalerie Meersburg

Die Bibelgalerie Meersburg präsentiert von Samstag, 24. September, bis 5. November „Die Luther Story". In der Sonderausstellung ist das Leben und Wirken des Reformators in 24 Szenen mit rund 200 Erzählfiguren dargestellt, heißt es in einer Mitteilung der Bibelgalerie.

Bei der Vernissage am Samstag, 24. September, um 11 Uhr im Klosterkeller des ehemaligen Dominikanerinnenklosters gibt die Künstlerin Renate Milerski einen Einblick in ihre Luther-Werkstatt. Zum Begleitprogramm gehört ein Vortrag von Dr. Eberhard Zwink, dem ehemaligen Bibliotheksdirektor und Leiter der Historischen Sammlungen der Württembergischen Landesbibliothek, heißt es weiter.

Anlass der Ausstellung im Klosterkeller ist das Jubiläum „500 Jahre Bibelübersetzung". Im September 1522 erschien „Das Newe Testament Deutzsch", das erste gedruckte Neue Testament in der Übersetzung Martin Luthers, meist „Septembertestament" genannt. Das Buch sei der erste Bestseller der Weltgeschichte gewesen, lautet es in der Mitteilung. Die Szenen in der Ausstellung zeigen in mittelalterlicher Kulisse Luthers Leben und Wirken von seiner Geburt im Jahr 1483 in Eisleben bis zum Tod 1546. Im Mittelpunkt steht die Szene „Auf der Wartburg – Übersetzung des Neuen Testaments".

Ergänzend zur Luther-Story zeigt die Bibelgalerie in ihrer Schatzkammer unter anderem eine Nachbildung des Septembertestaments, eine Lutherbibel von 1540, einen handkolorierten „Deutsch-Cate-chismus" von 1531 und Luthers Flugschriften. Zur Ausstellung „Die Luther Story" gibt es eine Begleitbroschüre, heißt es weiter. Die Bibelgalerie hat dienstags bis samstags von 11 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag die Galerie von 14 bis 17 Uhr offen.