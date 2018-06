Die Kulturgeschichte des Weins wird erlebbar

Das Vineum Bodensee, die neue Kulturstätte im restaurierten Heilig-Geist-Spital, soll Ende Juli 2016 eröffnen. Bürgermeister Martin Brütsch, Kulturamtsleiterin Christine Johner und der ausführende Architekt Korkut Demirag haben bei einem Pressetermin über das geplante Konzept der neuartigen kulturellen Einrichtung mit besonderer Note gesprochen.

Wie das Wortspiel aus dem lateinischen „Vinum“ und „Museum“ im Titel verrät, dreht sich zunächst einmal alles um das Hauptthema Wein. Ferner klingt ein Teilstück des Wortes Museum an und auch die Bodenseeregion ist angesprochen.

Das vom Stuttgarter Büro Demirag Architekten und dem Meersburger Kulturamt entwickelte Konzept sieht vor, den Rebensaft in seinem geschichtlich-kulturellen Kontext zu Meersburg, der Bodenseeregion, bis hin zu seinen Verflechtungen in der ganzen Welt in wechselnder Form darzustellen.

Auch Menschen vor Ort, die beispielsweise mit der Weinherstellung betraut sind oder waren, sollen in einem „History- Projekt“ zu Wort kommen. „Die Identifikation der Bürger mit dem Haus ist uns sehr wichtig“, sagt Korkut Demirag.

„Haus für Wein, Kultur, und Geschichte“ – der Untertitel ist ebenfalls Programm. Auf 600 Quadratmetern und über zwei Etagen hinweg soll diese Kulturgeschichte des Weins sehr sinnlich transportiert und erlebbar werden, wie Bürgermeister, Kulturamtsleiterin und Architekt versprechen. Trotzdem legen die Verantwortlichen großen Wert darauf, dass das ganze wissenschaftlich fundiert ist. „Ein Museum wird es nicht“, sagt Demirag. Lediglich die Herangehensweise, Fund- und Ausstellungsstücken fundiert auf den Grund zu gehen, bezeichnet er als „museal“.

Nicht verstaubt, sondern modern und zeitgemäß soll präsentiert werden und Bürgern wie Touristen eine interessante Perspektive auf die Region geboten werden, die Meersburg als Standort heraushebt, so das Leitbild.

Wissenschaftlich fundiert

Der zugrundeliegende Konzeptansatz fußt neben der Kulturgeschichte auf zwei weiteren Säulen. Zum einen sollen regelmäßige Sonderausstellungen wie die im September abgeschlossene um den Magnetiseur Franz Anton Mesmer immer wieder neue Teilaspekte der Meersburger Stadtgeschichte sinnlich-ansprechend würdigen. Dafür stehen zusätzliche 300 Quadratmeter Ausstellungsfläche im Dachgeschoss zur Verfügung. Zum anderen ist ein umfangreiches Kultur- und Veranstaltungsprogramm aller Genres geplant, sowohl im Dachgeschoss als auch in der Eingangshalle beim historischen Torkel aus dem Jahr 1607.

Christine Johner vom Kulturamt kann sich auch vorstellen, die musealen Räume zu bespielen, etwa mit Lesung plus Barockmusik und Weinprobe oder Konzerten. „Für 2016 stehen die Eröffnung sowie die Dauerausstellung im Fokus, blickt der Bürgermeister nach vorn. Im Frühjahr 2017 ist dann eine zweite Sonderausstellung geplant.

Das Vineum Bodensee wird ab Juli von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr und ab November 2016 jeweils am Samstag und Sonntag/Feiertag 11bis 18 Uhr geöffnet sein. Geschlossen ist am: 23./24./30./31. Dezember 2016. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 5,50 Euro, ermäßigt drei Euro und für Gruppen 4, 50 Euro.