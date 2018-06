Die Jugendmusikschule erhöht die Gebühren

Die Jugendmusikschule Meersburg wird ab März 2015 höhere Gebühren verlangen. Eine weitere Anhebung soll im März 2016 folgen. Diese Entscheidung hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag getroffen. Außerdem wird es zu einer Änderung der Kündigungsfrist kommen.

Seit der letzten Anhebung der Gebühren im Jahr 2003, begründete Hauptverwaltungsleiterin Kathrin Mair, hätten sich die Ausgaben durch die allgemeine Preisentwicklung und steigende Personalkosten regelmäßig vergrößert. Dadurch sei die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen in den vergangenen Jahren stetig angestiegen. So betrug beispielsweise der Kostendeckungsgrad im Jahr 2013 nur noch circa 46 Prozent. 2010 waren es noch knapp 56 Prozent.

Im Vergleich zu Musikschulen in Nachbargemeinden sei die Anhebung der Gebühren vertretbar. Momentan liege die Meersburger Schule „weit unter dem durchschnittlichen Gebührenniveau“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Und das soll laut Kathrin Mair auch nach der Anhebung so bleiben. „Das Angebot hat sich erweitert“, begründete Musikschulleiter Rainer Kropf, die Anhebung der Gebühren sei daher „notwendig und überfällig“. Das sahen auch die Stadträte so: Die neuen Gebühren seien „human“, war etwa von Alexandra Mahl (Umweltgruppe) zu hören.

Konkret ablaufen soll die Anhebung übrigens so: Ab dem 1. März 2015 wird der Unterricht um acht Prozent teurer, ab dem 1. März 2016 um weitere acht Prozent. Durch diese Erhöhungen rechnet die Gemeinde mit Mehreinnahmen von 9000 Euro im Jahr 2015 und 13 000 Euro im Jahr 2016.

Neu sind aber nicht nur die höheren Tarife. Auch das Angebot soll sich verbessern: War Gruppenunterricht von zwei bis drei Teilnehmern bislang nur in 45-Minuten-Einheiten möglich, so soll es künftig auch ein 30-Minuten-Angebot geben. Um die Attraktivität dieser Unterrichtsform zu steigern, werden die Gebühren in diesem Bereich nicht angehoben. Anders sieht in Sachen Bläserklasse an der Grundschule aus. Dort wurde bisher lediglich eine Leihgebühr für Instrumente erhoben, nicht aber für den Unterricht an sich. Ab Oktober 2015 soll sich das ändern: Dann werden zehn Euro fällig. Ebenfalls ein Novum ist das Unterrichtsangebot für Erwachsene. Sie dürfen künftig am Unterricht teilnehmen und bezahlen dafür einen Zuschlag von 30 Prozent.

Weil der Gemeinderat am Dienstag auch der Einführung einer Benutzungssatzung für die Musikschule zugestimmt hat, kommt es zu weiteren Änderungen. So wird etwa die Kündigungsfrist, die bisher bei einem Vierteljahr lag, auf ein halbes Jahr verlängert. Auf Nachfrage von Stadträtin Monika Biemann (Umweltgruppe) erklärte Musikschulleiter Kropf die Möglichkeit, sich in Härtefällen – etwa bei Wegzügen oder Jobwechsel der Eltern – kurzfristiger vom Unterricht abzumelden.