Die ganze Woche wird nun gefeiert

Die Festwoche zum 75-jährigen Bestehen des Meersburger Frei- und Strandbads ist eröffnet. Die Stadtkapelle umrahmte gestern die Festansprache des Bürgermeisters und die Präsentation des neuen und blitzschnellen DLRG-Bootes.

So manch einer der in der Eingangsschlange stehenden Badegäste fragt sich, warum Besucher des Jahrgangs 1934 an diesem Tag freien Eintritt haben. Wenige Minuten, nachdem sie das Bad betreten haben, erfahren sie es aus der Festrede von Bürgermeister Martin Brütsch. Am 3. Juni 1934 sei die schönste und beste Anlage mit wundervoller Aussicht am Bodensee eröffnet worden, heißt es da. Mit einem historischen Überblick lässt Brütsch die Freiluftbadegeschichte Meersburgs Revue passieren - vom streng nach Geschlechtern getrennten Baden um 1885 über das erste beheizte Freibad im Jahr 1973 bis hin zur heutigen modernisierten Anlage, die jährlich rund 80 000 Besucher zählt.

Auch Harriet Glan weiß von den Anfängen zu berichten, denn sie war schon bei der Einweihung des Strandbads dabei. "Für uns war das Strandbad damals die Attraktion, auch ohne beheiztes Freibad", erinnert sie sich an einen der wenigen Treffpunkte mit Café für die Jugend. Sie zeigt sich begeistert vom heutigen Bad.

DLRG präsentiert neues Boot

Außerdem freut sich Harriet Glan als zweite Vorsitzende der DLRG darüber, dass das neue, dritte DLRG-Boot mitsamt seiner Besatzung anlässlich des Jubiläums ebenfalls zu Ehren kommt. Blumengeschmückt steht das 6,70 Meter lange und 2,20 Meter breite Aluminiumboot mit Außenbordmotor auf der Strandbadwiese. Die Lebensretter sind im und um den "Faster 610 R" verteilt, bereit, den Besuchern Rede und Antwort zu stehen. Stolz präsentieren sie die Vorzüge ihres seit Mai 2008 dienstbereiten Rettungsbootes. Es habe eine Motorleistung von 150 PS und verkürze somit die Anfahrtszeiten, erklärt der technische Leiter im Einsatzbereich, Stefan Bücheler. Den geringen Kraftstoffverbrauch erwähnt er ebenfalls lobend.

Bürgermeister Martin Brütsch dankt derweil stellvertretend für alle 450 Mitglieder dem DLRG-Vorsitzenden Jan Tauschinsky für 2000 geleistete Rettungsstunden und 500 Stunden Seerettung pro Saison sowie für Schwimmkurse und Mithilfe beim Ferienprogramm.

Fortgesetzt wird die Jubiläumswoche im Meersburger Strandbad am heutigen Montag mit einem von der Schwäbischen Zeitung präsentierten Badespaßtag für Kinder.

(mw)