Die Bodensee-Erlebniskarte im Winterkleid

Die Bodensee-Erlebniskarte Sommer hat sich im touristischen Angebot der Vierländerregion fest etabliert. Die Touristiker der Region haben sich nun entschieden, die Saison mit einer zusätzlichen Winterausgabe zu verlängern. Das neue, für drei Tage gültige Ticket ist ab sofort erhältlich und beeinhaltet 60 Ausflugsziele in Deutschland, Österreich, der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Im Gegensatz zu der Sommervariante bietet das Wintermodell die Möglichkeit, die drei zur Verfügung stehenden Erlebnistage zwischen dem 19. Oktober und 24. März flexibel auszuwählen. „Das ist der Clou“, fand nicht nur Jürgen Ammann, Geschäftsführer Internationale Bodensee Tourismus (IBT), bei der gestrigen Präsentation.

Das neue Angebot sei nicht nur für Urlaubsgäste interessant, sagte der Touristikfachmann. Vielmehr berge die Kombinationsmöglichkeit der verschiedenen Freizeitangebote in der Region „auch tolle Aha-Erlebnisse für die Bodenseeler selbst“, ist er überzeugt. „Vormittags ins Museum, mit der Fähre über den See, dann zur Bergbahn und hinauf zu traumhaften Ausblicken“, schlägt der IBT-Chef vor.

Den Menschen vor Ort, die der Region ein Gesicht geben, soll etwas zurückgegeben werden, betonte Ammann bei der Vorstellung des neuen Formates im Meersburger Schloss. Allein 28 Museen, neun Bergbahnen und fünf Schlösser sind mit von der Partie, ebenso der Katamaran und die Insel Mainau. Anders als im Sommerticket ist der Eintrittspreis auf die Blumeninsel Mainau im Winter inklusive.

Auch die übrigen touristischen Partner haben sich ins Zeug gelegt. Beispielsweise bekommen Inhaber der Winter-Erlebniskarte ein Hin- und Rückfahrtticket für den Katamaran zum halben Preis. Und das Häfler Zeppelin-Museum lockt mit neugestalteten Räumen, der Ausstellung „Midnight in Paris“ oder speziellen Taschenlampenführungen.

Wellness und Wein zu Weihnachten

Den Winterkarteninhabern ist es zusätzlich möglich, Exklusiverlebnisse zum kleinen Preis hinzu zu buchen. So bietet beispielsweise das Meersburger Staatsweingut ein eintägiges Weinseminar für Einsteiger an. Zum Preis von 110 Euro werden Weinkunde, internationale Weinverkostung, ein Mittagsimbiss und ein Weinpräsent geboten. Weitere Exklusiverlebnisse umfassen ein Gourmetmenü sowie Wellness-Anwendungen in verschiedenen Spas am Bodensee. Mit den Zusatzleistungen wird das Dreitageskonto des Erlebnistickets nicht belastet. Wer jemandem eine Freude machen will, der liegt nach Ansicht der Touristikfachleute mit der neuen Card goldrichtig. „Das ist auch ein super Weihnachtsgeschenk“, sagte Staatsweingutsdirektor Jürgen Dietrich

