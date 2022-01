Dichterfürstin im Fürstenhäusle

Sie gilt bis heute als eine der größten Dichterinnen der deutschen Sprache. In Meersburg verbrachte sie glückliche Jahre: Von ihrem eigenen Honorar erwarb Annette von Droste-Hülshoff dort das Fürstenhäusle und richtete es sich als persönlichen Rückzugsort her. Im Januar jährt sich der Todestag der berühmten Dichterin zum 225. Mal.

Das Fürstenhäusle ist 2022 eines von landesweit 15 Monumenten, die am neuen Themenjahr „Liebe, Lust, Leidenschaft. Leben in Schlössern und Klöstern“ der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg teilnehmen. Gäste erkunden 2022 die Facetten der Liebe im Wandel der Zeit, wie es in einer Mitteilung heißt: „Von der Liebe jenseits der Ehe über tiefe Religiosität und leidenschaftliche Gottesliebe bis zur Sammelleidenschaft, die sich in Wunderkammern, Naturalienkabinetten und Gärten mit exotischen Pflanzen widerspiegelt.“

Geboren wurde Annette von Droste-Hülshoff 1797 bei Münster in Westfalen auf Burg Hülshoff. Das genaue Geburtsdatum der Freiin von Droste zu Hülshoff ist nicht belegt: Manche Quellen nennen den 10. Januar, andere belegen den 12. Januar als ihren Geburtstag. Ihre literarische Begabung fiel bereits früh auf. Als Frau war sie jedoch stark in die Forderungen ihrer Familie eingebunden. Dem strengen Korsett ihrer adeligen Verpflichtungen entging sie bei ihren Aufenthalten am Bodensee, wo sie bei ihrer Schwester und deren Ehemann in der Alten Meersburg lebte. Die Aufenthalte in Meersburg zählen im Rückblick zu ihren produktivsten Schaffenszeiten. Von 1841 bis zu ihrem Tod im Jahr 1848 hielt sie sich vorwiegend hier auf. Schon damals war sie berühmt: Ihr bis heute bekanntestes Werk, die Novelle „Die Judenbuche“, war 1842 im „Morgenblatt für gebildete Stände“ erschienen, einer führenden Zeitschrift, herausgegeben vom Verleger Cotta in Stuttgart.

Das Fürstenhäusle ersteigerte die Dichterin 1843 in einer Auktion in Meersburg: Dass sich Annette von Droste-Hülshoff das kleine Gartenhaus in den Weinbergen leisten konnte, hatte sie ihrer Schriftstellerei und einer Leibrente des Bruders zu verdanken. Der Verleger Cotta zahlte ihr für die Ausgabe ihres zweiten Gedichtbandes ein respektables Honorar. Für eine Frau in der Mitte des 19. Jahrhunderts und ihres Standes war es ungewöhnlich, eigenes Geld zu verdienen. Gewohnt hat sie im Fürstenhäusle nie ‒ es war vielmehr ein Rückzugsort, an dem sie „bei sich“ sein konnte.