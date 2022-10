Deutsche Einheit hat das Land stärker gemacht

Bei der Landkreisfeier zur Deutschen Einheit am 3. Oktober im Gwandhaus in Hagnau hat Landrat Henry Graichen aus dem Partnerlandkreis Leipzig die einstigen Ziele als „weitgehend erreicht“ gelobt und für die Solidarität aus dem Westen gedankt. „Die Deutsche Einheit wurde ein Erfolg und hat das Land stärker gemacht“, betonte er in seiner Festrede, für die er langanhaltenden Beifall erhielt. Sein Wunsch vor dem Hintergrund von Differenzen: Einigkeit, nicht Einheitlichkeit zwischen Ost und West.

Zuvor hatte Landrat Lothar Wölfle Heinrich Böll zitiert, wonach Freiheit nicht geschenkt werde, sondern immer nur gewonnen werden könne. Mit dem 48-jährigen Henry Graichen hatte Wölfle dieses Mal keinen Zeitzeugen zur Einheitsfeier gewonnen, sondern eine Persönlichkeit, die zu DDR-Zeiten in die Grundschule gegangen war. Erst im Juni dieses Jahres war Graichen mit 70 Prozent der Bevölkerungs-Stimmen wiedergewählt worden. Anders als in Baden-Württemberg wird der Landrat in Sachsen nicht vom Kreisrat bestimmt. Graichen ist zudem kürzlich zum Präsidenten des Landkreistags berufen worden.

Der Landrat des Landkreises Leipzig erinnerte an die Zeit vor der Wende, als in einem verarmten Land nicht frei diskutiert werden konnte, sich zu engagieren nicht möglich, die Unzufriedenheit groß und die Umweltzerstörung unerträglich war. Der Braunkohleabbau habe die Landschaft zerstört, aus Braunkohle habe man Benzin gewinnen wollen und wegen der Abgase und der Schwefelbelastung habe man ganze Dörfer umgesiedelt. „Zündender Funke“ auf dem Weg in die Freiheit seien die im Mai 1989 gefälschten Kommunalwahlen gewesen, als sich der Weg dorthin so stark entlud, das System „entwaffnen“ zu können.

Seine Familie, so Graichen über seine persönlichen Verhältnisse, habe sich nicht mit der DDR identifiziert. Als Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft mit 2:3 verlor, habe die „Fangemeinschaft“ davon gesprochen, dass „wir“ verloren hätten. Der Leipziger Landrat berichtete vom Protest über eine 100 000-Unterschriftenaktion eines Pfarrers gegen die „Umweltschäden“ und Verwandtenbesuchen aus den USA, die Dresden, Leipzig und das Brandenburger Tor in Ost-Berlin besuchten, wohin er als elfjähriger Bürger des Landes nicht durfte. Ein Erlebnis, das sich in ihm eingebrannt habe.

Graichen erinnerte an die Verantwortlichen der ersten Stunde nach der Vereinigung, die oft nicht gewusst hätten, was auf sie zukomme, und an den Vereinigungsprozess, der nicht konfliktfrei verlaufen sei. Heute sehe man die Verbindungen deutscher Kultur, die damals gesetzten Ziele seien weitgehend erreicht. Es seien attraktive Städte geschaffen worden, von Menschen in Ost und West. Ein Beispiel für diese Leistung sei der vollständige Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche. Lücken gebe es noch in der Wirtschaftsstruktur, es fehle in Ostdeutschland an einem gesunden Mittelstand.

Henry Graichen sprach nicht von Kosten der Wiedervereinigung, sondern von Kosten der deutschen Teilung. Und: „Das Finanzierungskonzept ist aufgegangen“. Ohne Teilungskosten finanzieren zu müssen, sei die Verschuldung in Ländern wie Großbritannien oder Frankreich höher. „Die deutsche Einheit wurde ein Erfolg“, und „ohne etwas zu beschönigen, die deutsche Einheit hat das Land stärker gemacht“, betonte er.

Großartig musikalisch untermalt wurde die Einheitsfeier im Hagnauer Gwandhaus schon traditionell von der Jugendkapelle des Musikvereins „Harmonie“ Lippertsreute unter der Leitung von Oliver Keller, einer der besten Jugendkapellen im Land, wie Landrat Lothar Wölfle bemerkte. Von „Nessaja“ von Peter Maffay, arrangiert von Kurt Gäble, über „A Sign For Freedom, Ein Zeichen für die Freiheit“ von Thomas Asanger, „The Eagles in Concert, arrangiert von Ron Sebregts, bis zu „The Washington Post March von John Philip Sousa und mehr reichte das kleine Konzert.