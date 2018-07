Der Rektor hofft auf ein klares Signal

Ein klares öffentliches Signal für den Fortbestand der Meersburger Hauptschule hat Rektor Jürgen Ritter bei der Veranstaltung „Zukunft Schulstandort Meersburg“ gefordert. „Wir haben durchaus gute Chancen, wenn wir alle an einem Strang ziehen“, findet er.

Von unserer Redakteurin Ingeborg Wagner

Dieses Bekenntnis fiel den Gemeinderäten, die am Montag zahlreich auf Einladung des SPD-Ortsvereins in den „Schützen“ gekommen waren, offensichtlich schwer. Lag es daran, dass es eine Parteiveranstaltung war? Allein Wilfried Wodsak sagte im Namen des Gemeinderats volle Unterstützung zu. Bürgermeister Martin Brütsch verfolgte die zweieinhalbstündige Debatte, ohne das Wort zu ergreifen.

„Die Verunsicherung unter den Eltern ist groß“, sagte Ritter. Kein Tag vergehe ohne besorgte Anrufe. Man höre von Salem, von Sipplingen und Owingen, wie es mit den Hauptschulen weitergehen soll – nur nicht von Meersburg. Ritter hofft nun auf ein deutliches Signal der Stadt Meersburg als größte Gemeinde im Verband der Schulträger. Er und das Kollegium zumindest seien guten Mutes und hochmotiviert. Laut des Ministeriums werden nach Einführung der Werkrealschule nur etwa 100 einzügige Hauptschulen im Land überleben. „Ich will eine davon sein.“ Sein Konzept: Die Schule so lange wie möglich und so attraktiv wie möglich offen zu halten, um sich alle Optionen zu bewahren.

Ritters „Überlebenskonzept“ steht und fällt damit, Schüler und Eltern am Ort zu halten. Die Schülerzahlen würden steigen, schon jetzt kämen 25 Prozent aus umliegenden Gemeinden ganz bewusst nach Meersburg. Durch den Wegfall der Schulbezirke und die neue Wahlfreiheit erhofft sich Ritter Chancen. Die Arbeit der Sommertalschule sei anerkannt, die familiäre Atmosphäre, das musische Profil, die offene Ganztagesbetreuung sprächen für sich. Mit einem Tag der offenen Tür, Informationsveranstaltungen und Flyern will das Rektorat auch in anderen Gemeinden werben, beantwortete er die Frage von Bürgermeister Frank Lemke, Daisendorf.

Wolf Seitz hatte für den SPD-Ortsverein ein eigenes Konzept für den Fortbestand der örtlichen Schule erarbeitet. Da laut Bildungsplan auch an den einzügigen Hauptschulen künftig nichts anderes unterrichtet werde als an der neuen Werkrealschule, soll es den Schülern ermöglicht werden, nach einem zehnten Schuljahr an der Sommertalschule auch den Realschulabschluss erreichen zu können.

Platz wäre vorhanden

Platz für eine zehnte Klasse wäre da, sagte der Rektor: Die Ausstattung der Fachräume sei vorbildlich und auf den Schulträger kämen keine besonderen Kosten zu. Dabei wurde auch Kooperationen mit dem Droste-Hülshoff-Gymnasium angedacht. Norbert Zeller, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, unterstützte den Ansatz: „Ich rate Ihnen, einen Mittleren Bildungsabschluss anzubieten, auch den Realschulabschluss.“ Ob das Konzept mit allen Facetten des Schulgesetzes übereinstimme, sei nicht Maß der Dinge. Auch nicht die Einzügigkeit. Meersburg hatte in den vergangenen Jahren schon einen Antrag auf ein zehntes Schuljahr gestellt – der sei abgelehnt worden, so Ritter.

Ein klares Nein formulierten er und sein Stellvertreter Wolfgang Fitz zu einer Kooperation mit der Überlinger Wiestorschule, die einen Partner suche: Das sei die unsäglichste Lösung, nichts anderes als ein heilloses Chaos. „Dann lieber gar nichts.“ Bei einer Kooperation würde Meersburg Außenstelle von Überlingen werden, die Rektorate zusammengelegt und keineswegs gewährleistet, dass Meersburg ein zehnte Klasse bekäme: „Die Schüler haben nur ein Anrecht, ein zehntes Schuljahr zu besuchen.“ Wo, sei nicht festgelegt.

Keine Panik, rät Zeller

Norbert Zeller riet den Meersburgern, nicht in Panik zu verfallen: „Bis 15. Dezember muss noch nichts entschieden sein." Der Zeitdruck sei konstruiert worden, um die Gemeinden jalous zu machen. Dass den Meersburger Hauptschülern auch mit jetzigem Konzept alle Türen offenstehen, formulierte Jürgen Ritter: „Unsere Neuner können jederzeit in eine Werkrealschule wechseln." Die Durchgängigkeit ist indes schon früher gewährleistet -- auch dank des Aufbaugymnasiums am Ort.