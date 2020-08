Der 25. Jahrgang des Vorstudiums Gestaltung verabschiedet sich

Meersburg (sz) - Ein etwas anderes Abschlussfest hat rund um das Meersburger Grethaus, dem Zuhause des Vorstudiums Gestaltung der Kunstschule Bodenseekreis, stattgefunden. Ausgerechnet im 25. Jubiläumsjahr musste die große Abschlussparty, die üblicherweise im gesamten Grethaus und mit Barbetrieb mit prominentem Besuch stattfindet, heuer coronabedingt abgesagt werden, schreibt die Schule in einer Mitteilung. Doch ganz ohne ein sichtbares Zeichen wollten sich die Studenten, die ein Jahr lang in der Kunstschule beheimatet waren, nicht verabschieden.

So konzipierten sie eine Ausstellung im ebenerdigen Tanz-Atelier der Jugendkunstschule mit direktem Zugang vom Hafengelände, das sie in Absprache mit dem Ordnungsamt und den Schifffahrtbetrieben mit Fassadenkunst und mit auf Staffeleien präsentierten Arbeiten bestückten. Die Zertifikatsübergabe fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nur Studenten und Dozenten des Vorstudiums Gestaltung waren zugegen, als Schulleiterin Kicki Bartsch die Abschlusszertifikate überreichte. „25 Jahrgänge Vorstudium Gestaltung, vom 1994 erstellen Konzept, vom Umbau und Bezug der Räume und vom ersten Jahrgang 1995 bis zu euch, dem 25. Jahrgang heute“, fasste Bartsch zusammen. „600 Studenten durfte ich kennenlernen und ein Jahr begleiten, und besonders euer Jahrgang wird mir dabei in allerbester Erinnerung bleiben.“

Anfangs stand für die Studenten die berufliche Orientierung an erster Stelle. Wird es Kunst, Design, Kunsterziehung oder etwas ganz Anderes? Durch intensives gestalterisches Arbeiten wurden künstlerischen Stärken und Vorlieben entdeckt. Es wurden gezeichnet, gemalt, fotografiert, entwickelt, Kunst- und Designgeschichte gepaukt, Ausstellungen und Museen besucht.

So konnte sich jeder Student im zweiten Semester für den passenden Studiengang entscheiden, und jetzt ging es um seine ganz persönliche Hochschulbewerbung. Die Dozenten rutschten von der lehrenden in die beratende Position, und das individuelle Arbeiten – auch in den Ferien und am Abend – stand im Vordergrund.

Und dann kam Corona: digitaler Unterricht, digitale Mappenabgabe, digitale Eignungstests. Die Jubiläumsausstellung auf der Landesgartenschau und die große Abschlussparty mussten schon frühzeitig abgesagt werden. Auch die im Februar gebuchte Studienreise nach Venedig schien auszufallen. Doch dann öffnete Österreich gerade noch rechtzeitig seine Italiengrenze, und das Auswärtige Amt gab die ausschlaggebende Reisegenehmigung.

Etwas anders ging es – zur Freude der Absolventen – am Samstag in Meersburg zu. Die am Hafen ausgestellten Arbeiten, besonders die acht mal zwei Meter große Fassadenleinwand, wurden von einem großen Publikum bewundert. Selbst der Ausstellungsraum im Tanz-Atelier war den ganzen Abend lang bestens besucht – bei weit geöffneten Fenstern und Türen und ausnahmslos mit Maske.