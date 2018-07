Das Stefan Zweig Trio spielt im Neuen Schloss Meersburg

Sibila Konstantinova , Kei Shirai und Tristan Cornut sind das Stefan Zweig Trio. Am Sonntag, 22. Juli, spielen sie ab 18 Uhr im Spiegelsaal im Neuen Schloss Meersburg ein Kammermusikkonzert. Am Klavier (Konstantinova), der Violine (Shirai) und dem Cello (Cornut) spielen sie von Alexander von Zemlinsky das Trio in d-Moll Opus 3, von Radamés Gnattali das Trio Miniatura und von Felix Mendelssohn Bartholdy das Klaviertrio Nummer 2 in c-Moll Opus 66.

Das Trio gründete sich 2012 in Wien und vereint drei passionierte Kammermusiker mit unterschiedlichen Werdegängen. Sie studierten an renommierten Musikhochschulen Europas wie der Guildhall School London, der Universität für Musik Wien oder dem Pariser Konservatorium und sind Preisträger internationaler Wettbewerbe wie dem ARD-Musikwettbewerb, dem Melbourne Kammermusikwettbewerb und dem Sendai Wettbewerb. 2015 gewann das Trio den Internationalen Joseph-Haydn-Kammermusikwettbewerb in Wien sowie einen Sonderpreis und den Publikumspreis. Tristan Cornut hat bereits 2017 mit dem Quatuor Hermès Quartett und Schuberts Streichquintett C-Dur in Meersburg gespielt.

Seinen Namen hat das Trio in Anlehnung an das charakter- und gefühlvolle Werk Stefan Zweigs gewählt. Für ihn war die Musik und vor allem das musikalische Geschehen in Wien eine wichtige Inspiration. Er war befreundet mit Komponisten und Künstlerpersönlichkeiten wie Schönberg, Busoni, Toscanini und Bruno Walter und arbeitete als Librettist für Richard Strauss. Mit der Wahl ihres Namenspatrons bringen die drei ihre Affinität zur Wiener Musiktradition zum Ausdruck.