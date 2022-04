Das Mittelalter live auf der „Belebten Burg“ in Meersburg

Die Burg Meersburg wird nach langer Pause von April bis Oktober wieder einmal pro Monat zur „Belebten Burg“. Schwerpunkt zum Saisonstart am Wochenende 23. und 24. April ist das Leben in der Zeit des Spätmittelalters. Und schon bei Betreten der Burg begegnet man einer Wachmannschaft aus dem 15.Jahrhundert. Die Truppe empfängt die Besucher und tritt sonst in der Dürnitz und dem Torbau auf. Spannend zu erleben sind gerüstete Ritter des 14.Jahrhunderts, dargestellt von der „Gesellschaft der Elefanten aus Südtirol“. Diese Gruppe lässt aus der Epoche von 1390 bis 1410 in allen Facetten die Rüstungselemente, Bekleidung, Accessoires und Ernährung nachempfinden. Das Grundmotto des Vereins ist „Qualität vor Quantität“: alle reproduzierten Stücke werden bis ins kleinste Detail originalgetreu nachgebildet anhand von noch vorhandenen archäologischen Funden, Fresken oder schriftlichen Dokumenten. In der Burgküche werden nach historischen Rezepten Schaugerichte für das Bankett zubereitet. Dazu gibt es ein Gewürzdisplay und viele Erklärungen zur Speisenauswahl, Hygiene, Genussmittel und vielem mehr. An diesem Wochenende gibt es ein vielfältiges Programm, beispielsweise werden Kettenhemden geflechtet, Kosmetik des Mittelalters gezeigt und in der Burgschmiede wird heißes Eisen bearbeitet.Aber auch Schwertkämpfe und ein Konzert mit Psalter und Flöten wird geboten. Die Burgbesucher sind dann mehr als nur Zuschauer, denn gern geben die Darstellerinnen und Darsteller Antwort auf Fragen zum Leben in der Zeit der Ritter, Burgfräuleins und Minnesänger. Es gelten die normalen Eintrittspreise in das Burgmuseum ohne zusätzlichen Preisaufschlag. Das ausführliche Programm und weitere Informationen unter www.burg-meersburg.de