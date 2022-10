Das Glück kommt in die Region

Der Arbeitskreis Suchtprävention des Forums Jugend, Soziales, Prävention des Landratsamtes Sigmaringen schickt das Projekt „Das Glück kommt nach…“ in Zusammenarbeit mit der AOK Bodensee-Oberschwaben auf die Reise durch die Gemeinden des Landkreises.

Vielen Menschen gelingt es, mit einem gesunden Optimismus und Lebensweisheiten wie „Lachen macht gesund“ oder „Mit Humor kommt man leichter durchs Leben“ eine gute Balance in ihrem Leben zu finden. Andere Menschen finden ihr inneres Gleichgewicht oder ihr „Glück im Leben“ nicht so leicht, so die Suchtberatung Sigmaringen. Die Corona-Situation und die wiederholten Lockdowns hätten dies für viele Menschen zusätzlich erschwert und den Konsum ganz unterschiedlicher Art gesteigert. So habe es zum Beispiel während der Lockdowns immer wieder konsumorientierte „Challenges“ in den sozialen Netzwerken gegeben. Diese Trends machten den Fachkräften des AK Suchtprävention Sorgen.

Mit dem gemeinwesenorientierten und interaktiven Projekt „Das Glück kommt nach …“ möchte der AK Suchtprävention daher speziell in diesem Jahr ein Zeichen setzen gegen konsumorientierte Trends der Gesellschaft oder Sauf-Challenges unter Jugendlichen und Erwachsenen in den sozialen Medien.

Konkretes Ziel des Projektes: den Fokus von persönlichen Sorgen auf die schönen Momente des Lebens zu lenken, seien sie auch noch so klein: ein Mitschüler im Bus, der einem den Platz freihält; ein Fußballspiel in der Pause; ein Lob der Lehrerin.

Mitorganisatorin und Schulsozialarbeiterin Elena Tögel (Liebfrauenschule Sigmaringen) hält die Korrektur des persönlichen Blickwinkels für essentiell, um ein zufriedeneres Leben führen zu können: „Wenn wir es schaffen, einen kleinen Glücksmoment bewusst wahrzunehmen, wird unser Kummer etwas kleiner.“ Sebastian Schneider (AGJ Suchtberatung Sigmaringen) ergänzt: „Ich nehme tatsächlich eine veränderte Stimmung wahr. Sobald ich Menschen nach ihren Glücksmomenten frage, wird das Gespräch oft fröhlicher und herzlicher.“

Das Glücksprojekt setzt auf verschiedenen Ebenen an, diesen Fokuswechsel zu initiieren: Für jeweils einen Monat werden in den teilnehmenden Gemeinden des Landkreises bis zu zehn große Straßenbanner mit dem Aufdruck „Mit allem muss man rechnen, auch mit dem Schönen“ angebracht. In den Einrichtungen des Gemeinwesens werden Aufkleber verschenkt mit Sprüchen wie „Schön, dass es dich gibt!“, „Du bist toll!“ oder „Hab einen fabelhaften Tag“, um so für einen kurzen Glücksmoment bei einer anderen Person zu sorgen. Die Schüler und Schülerinnen werden im Unterricht aufgefordert, in den nächsten Tagen und Wochen die kleinen Glücksmomente im Alltag mehr wahrzunehmen. Sie führen ein Glückstagebuch oder gestalten eine Glückssonne. Sie beschäftigen sich mit Menschen, Tieren, Hobbies – alles was ihnen Kraft gibt und ihnen guttut.

Und schließlich können Bilder von persönlichen Glücksmomenten im Alltag auf der eigens dafür erstellten Homepage https://gluecklandkreissigmaringen.jimdofree.com mit anderen geteilt werden. Frei nach dem Motto: „Glück ist das Einzige das wächst, wenn man es teilt“ (Albert Schweitzer).

Die erste Station des Projekts beginnt am 1. Oktober in Stetten am kalten Markt. In Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung organisiert Schulsozialarbeiter Tobias Buck von der Mariaberger Ausbildung & Service den Ablauf und ist verantwortlich für die Homepage. In den folgenden Monaten „kommt das Glück“ nach Sigmaringen, Sauldorf-Rast und Messkirch, Bad Saulgau und Mengen. Weitere Gemeinden werden angefragt.