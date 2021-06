Das Frei- und Strandbad Meersburg startet in die Saison

Das Frei- und Strandbad in Meersburg öffnet ab Samstag, 12. Juni, täglich: Im Juni noch von 12 bis 18 Uhr, im Juli erweitern sich die Öffnungszeiten auf 10 bis 20 Uhr. Im Frei- und Stranbadbereich ist ein Besuch ohne vorherigen Test möglich, wie es in einer Pressemitteilung des Betreibers heißt.

Die Saunawelt der Meersburg-Therme öffnet am gleichen Tag. Für den Einlass in diesem Bereich bedarf es allerdings eines der 3Gs – geimpft, getestet oder genesen. Die Therme bittet alle Besucher den entsprechenden Nachweis mitzubringen.

Das Thermalbad der Meersburg-Therme bleibt laut Pressemitteilung vorerst bis auf Weiteres geschlossen, soll aber spätestens ab Mitte September öffnen. Da das Stammpersonal derzeit für den Betrieb aller Bereiche aufgrund der erhöhten Corona-Auflagen nicht ausreiche, sei der Fokus in den Sommermonaten auf das Frei- und Strandbad gelegt worden.

Die Gästezahl ist in allen Bereichen nach wie vor begrenzt.

Auch Events seien bereits geplant. So soll es in diesen Sommer einen Board-Verleih für Stand-up Paddling direkt im Frei- und Strandbad geben. Das Angebot besteht jeweils samstags und sonntags und in den Schulferien von Baden-Württemberg täglich. Das Team von Sup Horn, das die Bretter verleiht, unterstütze alle Anfänger und auch Fortgeschrittenen mit Tipps, so die Mitteilung weiter.

Die Seequerung „Bodensee Openwater“ zwischen Konstanz und Meersburg findet am 19. Juni statt. Zwei Distanzen über fünf und zehn Kilometer werden in diesem Jahr für die Athleten von Bodensee Openwater angeboten. Startzeit für die zehn Kilometer Distanz ist um 5.15 Uhr im Frei- und Strandbad Meersburg. Startzeit für die fünf Kilometer Distanz ist um 6 Uhr im Freibad Horn in Konstanz.

Das Kammertheater Karlsruhe gastiert zwischen 23. und 28. Juni mit einem Freiluft-Bühnenprogramm, das Kabarett, Komödien und Musik beinhaltet, im Freibad.

Außerdem bietet Airvent für alle Sport und Wasserbegeisterten, wie jeden Sommer, einen Wasserparcours auf dem Bodensee.