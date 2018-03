Das Fährhaus schließt Ende Dezember

Das Fährhaus in Meersburg ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Meersburger Nachtlebens. Mit dem Aus der beliebten Tanzbar geht nun eine Ära zu Ende.

Es ist ein Schock für die vielen Stammgäste gewesen, als sie von der Schließung ihrer Disco erfahren haben, erzählt Pächterin Martina Wabro. Das besondere Ambiente des Hauses und die große Tanzfläche der Tanzbar „Podium“ mit Blick über den Bodensee laden zum ausgelassenen Feiern ein. Es laufen Schlager und Tanzmusik und die ersten Gäste tanzen. Für die Junggebliebenen wird im „Danceclub“ auf der anderen Seite moderne Musik aufgelegt. Viele Nachtschwärmer kommen gerade wegen dieser Mischung regelmäßig ins Fährhaus zum Feiern und nehmen dafür auch längere Anfahrtswege in Kauf. Ende Dezember ist damit aber Schluss.

Eine schwierige Entscheidung für Martina Wabro

Die Entscheidung über die Schließung fiel Martina Wabro nicht leicht. Seit mehr als 20 Jahren ist sie schon Pächterin im Fährhaus und hat hier schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Gerne blickt sie auf diese Zeit zurück. Es gab Gäste, die mit dem Boot angelegt haben, und so mancher Prominente feierte schon im Fährhaus. Legendär waren auch die Silvesterpartys der vergangenen Jahre oder die Single-Partys. „Viele Paare haben sich hier gefunden“, erzählt Wabro stolz. Voll bis unters Dach war es regelmäßig nach dem Weinfest. An diesen Tagen gab es immer reichlich zu tun und das Personal musste auf die doppelte Anzahl aufgestockt werden. Viele heitere Geschichten, aber auch weniger schöne Dinge und so manches Drama haben sich im Fährhaus schon abgespielt, erinnert sich Wabro. Zahlreiche Fotos an den Wänden zeugen heute noch davon.

Inzwischen ist die wirtschaftliche Situation aber sehr schwierig. Immer strengere Auflagen der Behörden, das Rauchverbot und die Konkurrenz von „Billiganbietern“ machen es den Betreibern von Nachtlokalen am See zunehmend schwerer. Davon blieb auch das Fährhaus nicht verschont, denn ein Haus dieser Größe, mit den zwei Lokalen und den Lounges, kann bei den gestiegenen Kosten nur mit einer entsprechenden Gästezahl wirtschaftlich arbeiten. „Ich habe sehr viel Energie hier reingesteckt“, sagt Wabro.

Gäste verlieren mit Fährhaus ihr „Wohnzimmer“

Im vergangenen Jahr hat sie nochmal kräftig investiert und einige Bereiche des Clubs renoviert. Trotzdem sieht sie die Schließung mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Leid tut es ihr vor allem für ihre Gäste, die ihr „Wohnzimmer“ verlieren, und um ihre Belegschaft. So sind teilweise Leute im Einsatz, die schon jahrelang mit Herzblut im Fährhaus arbeiten. Auf der anderen Seite freut sich Wabro aber, an den Wochenenden in Zukunft auch mal selbst unterwegs zu sein. „Das konnte ich in den letzten 20 Jahren nicht“, sagt sie.

Noch ist aber Gelegenheit, das Fährhaus ein letztes Mal zu besuchen. Neben dem normalen Wochenendbetrieb wird es am 25. Dezember eine große Abschiedsparty geben. Letztmals hat das Fährhaus dann am Silvesterabend geöffnet. Wer sich selbst ein Erinnerungsstück mitnehmen will, hat am Freitag, 5. Januar, die Möglichkeit dazu. An diesem Tag soll das gesamte Inventar bei einem Hausflohmarkt den Besitzer wechseln.

Weitere Informationen gibt es auf

www.faehrhaus-meersburg.de