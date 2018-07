Das Bodensee-Weinfest ist eröffnet

Bürgermeister Martin Brütsch hat am Freitagabend - flankiert von Bodensee-Weinprinzessin Christina Schellinger, der badischen Weinkönigin Natalie Henninger, Fabian Dimmeler (Bereichsvorsitzender Bodenseewinzer) und Iris Müller (Meersburg Tourismus) - das Bodensee-Weinfest auf dem Meersburger Schlossplatz eröffnet.

Wie von ihm angekündigt., habe sich der Regen verzogen und am Wochenende scheine nun die Sonne, so Brütsch. Natalie Henninger lobte die liebevolle Arbeit, die von den Winzern in die Weine investiert werde. Das Weinfest biete die Gelegenheit, die erlesenen Vorgänger des gerade heranreifenden Spitzenjahrgangs zu verkosten. Elf Weingüter aus der Bodenseeregion präsentieren sich gemeinsam in Meersburg, ergänzt wird das Angebot durch „kulinarische Besonderheiten“, wie Martin Brütsch es formulierte. (msp)