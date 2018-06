Dänische Gäste eröffnen die Freiluftsaison in Meersburg

Auf Einladung der Jugendmusikschule Meersburg sind seit Sonntagabend 36 Schüler der Musikschule Svendborg aus Dänemark zu Gast am Bodensee. Am frühen Dienstagabend zeigten sie mit einem Konzert in den Burgweganlagen in der Meersburger Unterstadt ihr Können.

„Marimba Dream Team“ verzaubert Zuhörer

Mit ihren Sweatshirts und Hemden, die den Aufdruck „Svendborg Musikskoles“ zeigten, erregten die überwiegend jungen Musiker aber schon vor dem Auftritt Aufsehen. Bevor es losging, trugen sie mehrere große Marimabaphone auf den Konzertplatz.

Anschließend traten die dänischen Musiker in zwei Gruppen auf. Eine Gruppe mit 25 Musikern war vergleichbar mit einem Blasorchester und nannte sich „Harmoniorkester“. Die andere Gruppe, die aus elf Musikern bestand hieß „Marimba Dream Team“.

Nach zwei oder drei Stücken wechselten die Gruppen – beide verzauberten sie die Zuhörer bis zur Dämmerung. Einen weiteren Auftritt hatten die Dänen bereits am Mittwoch in Hagnau. In Meersburg bleiben die jungen Musiker, die in der Sommertalhalle übernachten und von den Eltern der Meersburger Musikschüler täglich mit einem Frühstück versorgt werden, noch bis Samstag.

„Am Montagabend hat es ein ,Länderspiel’ zwischen Mitgliedern der Knabenmusik und den Dänen gegeben, welches wir Deutschen mit 7:5 für uns entscheiden konnten“, berichtet Rainer Kropf, städtischer Musikdirektor und Leiter der Knabenmusik, vom Zusammentreffen mit den Dänen. „Die Svendborger fordern eine Revanche in Dänemark. Es wäre schön, wenn es da zu einem weiteren Austausch käme.“