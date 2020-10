Bus und Auto kollidieren bei Meersburg

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von insgesamt 14 000 Euro forderte die Kollision zwischen einem Bus und einem entgegenkommenden Auto am Samstag, 24. Oktober, gegen 9 Uhr auf der Stettener Straße. Nachdem die Busfahrerin aufgrund einer Ölspur in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte und zunächst gegen die rechte Leitplanke stieß, kam sie in der Folge auf die linke Fahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. In dem Auto verletzten sich die Fahrerin und die Beifahrerin leicht. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund drei Stunden gesperrt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Verursacher der Ölspur, werden vom Verkehrsdienst Ravensburg geführt, so die Polizei.