Bürgerhaus Hagnau zeigt „Hommage an Richard Hanne“

In der Zeit vom 27. Juli bis zum 4. November 2022 präsentiert die Gemeinde Hagnau im Bürger- und Gästehaus (Rathaus) die Ausstellung „Hommage an Richard Hanne“ zu Ehren des 2004 verstorbenen Künstlers Richard Hanne. Die Gemeinde lädt für Mittwoch, 27. Juli, 18 Uhr, zur Vernissage ein.

Geboren wurde Hanne 1924 in Weikersheim. Von 1972 bis zu seinem Tod 2004 lebte er mit seiner Frau in Lindau. Er war der naturalistischen Kunstrichtung verbunden und sah in der Bodenseelandschaft jene Schönheit und Harmonie, die den Menschen unserer Zeit so oft zu fehlen scheinen, wie die Gemeindeverwaltung schreibt. Für seine Aquarelle bevorzugte Hanne handgeschöpftes Japanpapier wegen seiner Transparenz und lebendigen Struktur. Dabei benutze er besonders lichtechte Farben. Sein weicher atmosphärischer Malstil gab den Bildern eine eigene Strahlkraft und seinen persönlichen Ausdruck.

18 Jahre nach Hannes Tod möchte die Gemeinde Hagnau in Zusammenarbeit mit seiner Familie das Lebenswerk des Künstlers nochmals in Erinnerung rufen. Die ausgestellten Stücke zeigen die Entwicklung des Malers in seiner Gänze und bilden sein gesamtes Repertoire ab. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung zugänglich.Der Eintritt ist frei.