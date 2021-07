Brand in Mehrfamilienhaus in Uhldingen-Mühlhofen

Wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus sind Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in der Linzgaustraße in Uhldingen-Mühlhofen im Einsatz gewesen. Zu dem Brand kam es laut Polizeibericht, nachdem eine 66-Jährige versehentlich die falsche Herdplatte einschaltete, auf welcher ein Schneidebrett und ein Toaster abgestellt waren. Diese begannen zu schmoren, weshalb die Frau den Toaster auf den Balkon warf und die Wohnungstüre öffnete. Wegen des auslösenden Rauchmelders verständigte eine Zeugin den Notruf. Diese wurde vorsorglich wegen des eingeatmeten Rauchs vom Rettungsdienst untersucht. Die Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen war mit drei Einsatzfahrzeugen vor Ort.