Brand am Hagnauer Hafen

Ein Tickethäuschen am Hagnauer Hafen ist am Montagabend gegen 22 Uhr in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass kein weiterer Sachschaden entstand.

Nach ersten Erkenntnissen war die Brandursache ein eingeschalteter Herd, welcher das im Tickethäuschen befindliche Inventar entzündete. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Die Wasserschutzpolizeistation Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.