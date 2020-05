Bodenseekreis bietet Vorstudium Gestaltung

Meersburg (sz) - Der erste Bewerbungstag zum Vorstudium Gestaltung 20/21 findet am Mittwoch, 13. Mai, in der Kunstschule Bodenseekreis, Seepromenade 16, in Meersburg, statt. Um die in der Corona Verordnung geltenden Vorgaben umsetzen zu können, ist zur Teilnahme eine telefonische Voranmeldung unbedingt erforderlich. Das teilt die Kunstschule mit.

Mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg, der Stadt Meersburg und der Fachhochschule Konstanz hat der Bodenseekreis 1995 das Vorstudium Gestaltung eingerichtet, das bisher von mehr als 600 Studierenden besucht wurde, so die Pressemitteilung. Als zweisemestriger Studiengang mit Vollzeitunterricht dient es der Vorbereitung eines Studiums im angewandten oder freien künstlerischen Bereich. Bewerben können sich Interessenten mit Abitur oder Fachhochschulreife, deren Berufswunsch in eine künstlerische Richtung zielt – wie zum Beispiel freie Malerei, Kommunikationsdesign, Industrie-, Medien- oder Mode-Design, Kunsterziehung, Kunsttherapie, Bühnenbild oder Architektur. Das Vorstudium Gestaltung wird gefördert durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. Dank der Stiftung SoKu – Stiftung für Soziales und Kultur im Bodenseekreis – kann die Kunstschule erstmals an einen der Bewerber ein leistungsbezogenes Stipendium vergeben.

Nähere Informationen zum Vorstudium Gestaltung und zu den Bewerbungsmodalitäten sind auch im Internet unter www.vorstudium-gestaltung.de und www.facebook.com/vorstudium.gestaltung.kunst abrufbar oder können bei der Kunstschule angefordert werden, täglich von 8 bis 12 Uhr unter Telefon 07532 / 60 31. Hier werden auch die persönlichen Bewerbungstermine vergeben.