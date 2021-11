BMA feiert Standorterweiterung in Uhldingen-Mühlhofen

Die Bühler Motor Aviation (BMA) mit Stammsitz in Nürnberg erweitert das Unternehmen am Standort Uhldingen-Mühlhofen. Mark Furtwängler, CEO der Bühler Motor Gruppe, sprach bei der Einweihung des neuen Werk #2 von einen „Lichtblick“ inmitten der schwersten Krise der Luftfahrtindustrie. Künftig werden einer Unternehmsnmitteilung zufolge alle Aktivitäten von BMA in Uhldingen-Mühlhofen gebündelt.

Auch wenn die Passagierzahlen national und international langsam wieder ansteigen würden: „Wir befinden uns weiterhin inmitten der schwersten Krise, die die Luftfahrtindustrie je erlebt hat“, sagte Mark Furtwängler bei seinerAnsprache. „In so einer Phase einen neuen Standort einzuweihen, gehört zu den intensivsten Erlebnissen als geschäftsführender Gesellschafter eines Familienunternehmens. Es ist ein Lichtblick in düsteren Zeiten“. Mark Furtwängler führt das Unternehmen seit 2019 in fünfter Generation.

Zur Verantwortung der Geschäftsführung gehöre auch die genaue Analyse der sich verändernden Rahmenbedingungen sowie das Fällen von Entscheidungen mit langfristiger Tragweite für die zukünftige Entwicklung des Standortes. „Hier hat das Management von Bühler Motor einen mutigen Schritt getan, weil es an die Wiederbelebung des internationalen Flugverkehrs im Business-Sektor, aber auch im privaten Bereich, glaubt“, so Furtwängler. In Uhldingen-Mühlhofen entwickelt und fertigt BMA elektrische und pneumatische Passagiersitz-Verstellungen sowie deren Steuerung und Energieversorgung nach höchsten internationalen Standards. Künftig werden alle Aktivitäten der Luftfahrtsparte Bühler Motor Aviation (BMA) am traditionsreichen Bodensee-Standort Uhldingen-Mühlhofen konzentriert.

Unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie habe sich die Geschäftsleitung von Bühler Motor entschlossen, den Standort für zukünftige Aufträge neu aufzustellen und seine Effizienz zu erhöhen. „Als wir im Mai anfingen, war hier eine leere Betonhülle und sonst nichts“, sagte Lester Faleiro, der Geschäftsführer von BMA. Innerhalb von einem halben Jahr ist die Erweiterung nun vollzogen worden.