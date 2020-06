Betrunkener verursacht Unfall mit 40 000 Euro Schaden

Sachschaden von rund 40 000 Euro hat ein 75-jähriger Autofahrer am Donnerstagabend auf der B 31 verursacht, berichtet die Polizei. Beim Auffahren auf die Bundesstraße von Meersburg in Fahrtrichtung Hagnau übersah er das Auto eines 50-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Nachdem die Beamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Test durch. Aufgrund des Ergebnisses von nahezu 0,8 Promille veranlassten sie in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.