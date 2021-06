Betrunkener lässt Essen anbrennen

Mit dem Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung musste ein stark alkoholisierter 24-Jähriger am Sonntagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Anwohner waren laut Polizei auf einen Feuermelder und Brandgeruch in dem Haus in Ühldingen-Mühlhofen aufmerksam geworden. Auf Klingeln und Klopfen der verständigten Einsatzkräfte an der Wohnungstür öffnete niemand. Nach einer Notöffnung durch die Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen konnte der betrunkene 24-jährige Bewohner in der stark verrauchten Wohnung angetroffen werden. Ursache für die Auslösung des Brandmelders war angebranntes Essen auf dem Herd. Sachschaden entstand nicht.