Betrunkener greift Polizeibeamte an

Zu einem Hausstreit ist eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen am Donnerstag spätnachmittags nach Hagnau gerufen worden. Wie die Polizei berichtet, war ein 46-jähriger Mann zuvor aggressiv gegenüber seiner Lebensgefährtin aufgetreten, woraufhin diese sich hilfesuchend an die Polizei wandte. Im Rahmen eines schlichtenden Gesprächs wurde der Mann auch den Beamten gegenüber ausfällig und deshalb zur Mäßigung ermahnt. Daraufhin stand der 46-Jährige auf und schlug einem Beamten unvermittelt mit der Hand gegen den Kopf. Die Polizeibeamten brachten den mit knapp zwei Promille deutlich alkoholisierten Aggressor zu Boden und legten ihm Handschellen an. Er musste schließlich die Wohnung verlassen und kam bei einem Bekannten unter. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Durch den Schlag wurde der Polizeibeamte nur leicht verletzt.