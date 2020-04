Ein 54-Jähriger hat am Samstag im Stadtgebiet von Meersburg seine Nachbarn mit Kraftausdrücken beleidigt. Obwohl ihm bereits zur Mittagszeit ein Platzverweis erteilt worden war, kehrte er laut Polizeibericht wieder zurück. Als die Polizeibeamten zurückgingen, lag der Betroffene betrunken am Boden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Der Mann kam nach einer Untersuchung im Krankenhaus in Ausnüchterungsgewahrsam.