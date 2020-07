Betrunkener begeht Fahrerflucht

Ein betrunkener Autofahrer hat nach derzeitigen Erkenntnissen am Dienstagabend um kurz nach 19 Uhr in der Meersburger Straße in Uhldingen-Mühlhofen einen geparkten Citroen angefahren. Der 52-Jährige streifte beim Ausparken den stehenden Wagen auf der gesamten Fahrzeuglänge, sodass ein Schaden von mehr als 2000 Euro entstand.

Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife versuchte ein 30 Jahre alter Begleiter die Unfallschuld auf sich zu nehmen, was die Beamten schnell ausschließen konnte. Da eine Zeugin den Vorfall beobachtet hat, wird nun gegen den tatsächlichen Fahrer des Wagens ermittelt, der bei einer Kontrolle durch die Polizeistreife einen Atemalkoholwert von über zwei Promille hatte. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.