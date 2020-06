Als Polizeibeamte am Donnerstag gegen 21 Uhr während einer Verkehrskontrolle in der Aachstraße bei einem Autofahrer Alkoholgeruch wahrnahmen, haben sie einen Test durchgeführt. Aufgrund des Ergebnisses von mehr als 1,3 Promille veranlassten die Polizisten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.