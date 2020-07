Betrunkene kippt Mülltonnen um

Deutlich unter Alkoholeinwirkung hat eine 52-jährige Autofahrerin gestanden, die Zeugen am Sonntagabend aufgefallen war, wie sie rückwärts in einen Pkw-Stellplatz vor einem Wohnhaus einfuhr und dabei gegen eine abgestellte Mülltonne prallte. Dies berichtet die Polizei.

Nachdem die Frau anfing, die Mülltonnen auf die Stellflächen des Nachbarhauses zu stellen, wollten zwei Anwohnerinnen sie daran hindern, wobei es zu einem Wortgefecht zwischen den Beteiligten kam. Hier fiel den beiden Frauen bereits die starke Alkoholisierung der 52-Jährigen auf. Die Betrunkene kippte schließlich die Mülltonnen einfach um, sodass sich der gesamte Inhalt auf der Straße verteilte, und verschwand in einer Wohnung. Hier konnte sie einige Zeit später durch die alarmierte Polizeistreife des Polizeireviers Überlingen angetroffen werden.

Ein bei der 52-Jährigen durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp drei Promille. Auch, wenn die Frau abstritt, mit einem Auto gefahren zu sein, wurden ihr nach Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt zwei Blutproben in einem Krankenhaus entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall dauern an.