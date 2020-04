Betrunkene fährt Auto an und stürzt

Eine offensichtlich stark alkoholisierte 61 Jahre alte Autofahrerin hat am Freitag in den frühen Abendstunden einen Volvo im Lehrenweg in Meersburg angefahren. Sie streifte das Auto laut Polizei beim Einparken.

Als die Verursacherin ausstieg, stürzte sie auf die Straße und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, heißt es im Polizeibericht. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen veranlassten bei der Frau zwei Blutproben und beschlagnahmten ihren Führerschein.