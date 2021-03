Betrüger locken älteren Herrn mit falschem Erbe

Der Polizeiposten Meersburg ermittelt aktuell wegen eines versuchten Betrugs, nachdem Unbekannte einem 78-Jährigen per E-Mail ein hohes „Erbe“ in Aussicht gestellt haben. Hierfür solle er mit der Zahlung einer sogenannten „Bearbeitungsgebühr“ zunächst in Vorkasse gehen. Im Anschluss, so versprachen die Betrüger in der E-Mail, werde die Transaktion der horrenden Erb-Summe in die Wege geleitet. Glücklicherweise roch der Mann den Braten und verständigte die Polizei, anstatt den dreistelligen Betrag zu überweisen, sodass kein finanzieller Schaden entstand. Leider gibt es immer wieder Fälle, in denen die Opfer auf diese perfide Betrugsmasche hereinfallen, weshalb das Polizeipräsidium Ravensburg erneut warnt.

Hinweise zu Betrugsarten und wie man sich dagegen schützen kann, gibt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle unter Telefon 07541 / 361 42 51 und gibt’s online unter: