Ben Zucker kommt auf den Schlossplatz nach Meersburg

Als Teil der Reihe „Open Airs auf dem Schlossplatz in Meersburg 2021“ kommt Ben Zucker am 20. August ab 20 Uhr mit seiner Band auf nach Meersburg. „Der Mann, der wie aus dem Nichts kam, einen wahren Hype auslöste und schon Deutschlands erfolgreichste Künstlerin Helene Fischer als Support begleitete, knüpft einen Erfolg an den nächsten“, heißt es in der Ankündigung. Bereits sein Debütalbum „Na und?!“ ging direkt auf Platz 4 und die Singlehits daraus – „Na und?!", „Was für eine geile Zeit" und „Der Sonne entgegen" – verzeichnen inzwischen weit über 50 Millionen Youtube-Aufrufe. Auch das zweite Album „Wer sagt das?!“ belegt laut Mitteilung vordere Chartplatzierungen. Ben Zucker präsentiert neben seinem aktuellen Hit „Mein Berlin“ in einer energiegeladenen Show auch seine ruhigen Balladen und wilde Rocknummern.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Tickets zu 59,90 Euro sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich sowie auf