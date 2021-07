Bei einem missglückten Fahrmanöver in der Stefan-Lochner-Straße in Meersburg hat ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer am Montag gegen 10.30 Uhr rund 6000 Euro Sachschaden verursacht. Der Mann wollte laut Polizei einen Parkplatz zum Wenden nutzen, verlor dabei die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem dort geparkten Auto. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden von rund 3000 Euro.