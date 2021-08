Beim Einparken: Mann rutscht von Pedal ab und erdrückt seine Frau

Beim rückwärts Einparken in der Seestraße in Hagnau hat ein 74-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 22.45 Uhr seine 85-jährige Frau gegen ein anderes Auto gedrückt.

Laut Polizeibericht rutschte der Mann von der Bremse auf das Gaspedal ab, während die Frau den Mann in der Parklücke einweisen wollte.

Die Wucht des Zusammenstoßes sei so groß gewesen, dass es das andere Auto auf ein angrenzendes Geländer aufschob.

Die 85-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag.