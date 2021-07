Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 45-jähriger Autofahrer hat am Freitag gegen 5 Uhr auf der B 31 bei Hagnau laut Polizei vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann war von Immenstaad kommend in Richtung Hagnau unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge kurz vor Hagnau ein Tier auf der Straße wahrnahm, welchem er auszuweichen versuchte. Hierbei kam er mit seinem Wagen ins Schleudern und schließlich von der Straße ab. Der Wagen kam in einem Gestrüpp aus Bäumen und Sträuchern zum Stehen. Während der Fahrer unverletzt blieb, wurde der Mitfahrer leicht verletzt.