Bebauungsplanfür den Lindenweg kommt

Für den Lindenweg wird es künftig einen Bebauungsplan geben. Zu diesem Entschluss ist der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig gekommen. Grund für die Aufstellung des Plans ist, dass es in der Straße noch unbebaute Grundstücke gibt, die im Falle einer Bebauung ohne einen Bebauungsplan eventuell die städtebauliche Ordnung stören könnten. Denn: Die bislang in diesem Gebiet bestehenden Häuser sind in ihrer Bauweise eher uneinheitlich – und da sich neue Bauwerke ohne einen Bebauungsplan nur in die Umgebungsbebauung einpassen müssten, hätten Bauherren quasi freie Hand.

Ebenfalls einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass über das Gebiet bis zur Fertigstellung des Bebauungsplans eine Veränderungssperre verhängt werden soll. Bauliche Veränderungen sind in dieser Zeit also nicht möglich. (lst)