Stau mit Ansage: Auf der B31 ist eine Wanderbaustelle unterwegs

Auf der Bundesstraße 31 zwischen Meersburg und Immenstaad kommt es von Dienstag, 13. September, bis Donnerstag, 15. September, aufgrund von Reparaturarbeiten entlang der Strecke zu Verkehrsbehinderungen. Das teilt das Landratsamt in einem Schreiben mit.

Der Verkehr wird in dieser Zeit mittels Ampeln an der jeweiligen Baustelle vorbeigeführt. In Fahrtrichtung Lindau wird als Alternative eine Bedarfsumleitung über die B33 nach Markdorf, nach Friedrichshafen und zurück auf die B31 eingerichtet.

Die Arbeiten sind wetterabhängig und können sich, beispielsweise bei starkem Regen, noch verschieben.