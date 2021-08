Bargeldloses bezahlen auf der Fähre Konstanz-Meersburg ist nun möglich

Auf der Fähre Konstanz-Meersburg kann ab sofort auch ohne Bargeld bezahlt werden. Die Fahrkarten können via Kreditkarte, Bankkarten mit Maestro- oder V-Pay-Funktion sowie durch Bezahlmethoden mit dem Smartphone gekauft werden, teilen die Stadtwerke Konstanz mit.

Überlegungen zum bargeldlosen Bezahlen auf der Fähre gibt es schon seit einigen Jahren. „In der Praxis gab es aber leider zahlreiche Herausforderungen, die dafür gesorgt haben, dass das Projekt nicht so schnell umgesetzt werden konnte wie gewünscht“, sagt Sigmar Störk, der das Projekt bei den Stadtwerken Konstanz umgesetzt hat. So müssen die EC-Cash-Geräte Temperaturen zwischen minus 25 und plus 50 Grad standhalten, vor Spritzwasser geschützt sein und ein entspiegeltes Display mit Beleuchtung bei Dunkelheit haben. Die Akkulaufzeit sollte für die Schicht eines Kassierers (acht Stunden) reichen.

Daher wurde über ein Jahr lang im Rahmen eines Pilotprojektes gemeinsam mit der Sparkasse Bodensee an einer Lösung getüftelt. „Das Gerät selbst darf nicht zu schwer sein, da es zusätzlich zum Kassiergerät und Münzwechsler getragen werden muss“, erklärt der Payment-Spezialist Michael Salm von der Sparkasse Bodensee. „Wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, zählt jedes Gramm. Neben der Sicherheit beim Bezahlen war uns aber auch eine schnelle Verarbeitung für kurze Wartezeiten wichtig. Die Wahl fiel auf ein handliches Kartenlesegerät, dass 100 Gramm leichter ist als die herkömmlichen Kartengeräte.“