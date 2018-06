Badegäste retten Jungen vor dem Ertrinken

Am Mittwochnachmittag ist ein neunjähriger Junge in Meersburg beinahe ertrunken. Durch das beherzte Einreifen zweier Badegäste konnte der Junge gerettet werden.

Am späten Nachmittag ging der Junge im Uferbereich des Bodensees vor dem Gelände des Windsurfvereins Meersburg ins Wasser. Der Neunjährige war ohne Begleitung und kann, laut Angaben der Polizei, nicht schwimmen. Gegen 16:20 Uhr stellte ein Badegast den regungslos im Wasser treibenden Körper des Kindes fest. Der Mann schwamm auf das Kind zu und brachte es an Land. Nach drei Minuten Beatmung durch einen weiteren Badegast übergab sich der Junge und fing wieder an zu atmen. Anschließend kümmerte sich ein verständigter Notarzt um den Jungen, der mittlerweile wieder bei vollem Bewusstsein war. Der Neunjährige wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Wasserschutz Polizei Überlingen hat weitere Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Verletzung der Aufsichtspflicht, aufgenommen.