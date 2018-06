Bachs Luther-Choräle und ein Gespräch auf der Wolke

Als Johann Sebastian Bach geboren wurde, war Luther bereits 139 Jahre tot – am Samstag, den 7. Oktober werden die beiden Berühmtheiten auf ihrer Wolke sitzen, auf Eisenach herunterschauen und miteinander über damals und heute plaudern. Am Mittwochmorgen hat Georg Mais der Presse den Abend „Bach und Reformation“ vorgestellt, für den er den Dialog verfasst hat.

Dank der Kulturstiftung des Rotary Clubs Überlingen und der Kooperation mit dem Augustinum Meersburg, in dessen Theatersaal die Veranstaltung stattfindet, war es möglich, einen Abend mit Chorkonzert, Weinprobe und Lesung zum Reformationsjubiläum zusammenzustellen. Am Anfang standen Georg Mais’ Verbindung zu Osteuropa, besonders zur Ukraine, und seine Freundschaft mit Volodymyr Syvokhip, dem Direktor der Staatsphilharmonie Lemberg und Chorleiter des Philharmonischen Staatschors Lemberg. Zum Lutherjahr hat der Chor aus der Ukraine Lutherchoräle im vierstimmigen Satz von Johann Sebastian Bach einstudiert und wird sie auch in Lemberg singen. Doch mit großer Freude ist der 16-köpfige professionelle Chor Mais’ Einladung zu Konzerten in Deutschland gefolgt, in der Eifel und in Meersburg: „Die Künstler freuen sich auf den Bodensee.“ Zusammen mit dem Chorleiter hat Mais aus den dreißig Luther-Chorälen Chorwerke ausgewählt, die einem Gang durchs Kirchenjahr folgen.

Um das Programm aufzulockern, hat er sich intensiv mit Luther und Bach beschäftigt, sich gefragt, was Luther wohl sagen würde, wenn er die Lieder aus seinem Liederbuch – acht waren es anfangs, zu denen er Text und Melodie geschrieben hat – nun in Bachs Vertonung als vierstimmige Choräle hören würde. Noch manches haben die beiden beim Blick auf unsere Welt einander zu erzählen – Bach, der in Eisenach geboren ist, und Luther, der drei Jahre dort gelebt hat. Was Luther und der bedeutendste Weiterträger seiner Musik wohl zum heutigen Musikbetrieb sagen? Georg Mais wird ihnen seine Stimme leihen.

Da bekannt ist, dass die beiden Herren dem Wein nicht abgeneigt waren, wird zu Konzert und Lesung auch eine Weinprobe angeboten: Den Anfang macht eine eigens zum Jubiläum herausgebrachte „Luther-Cuvée“ aus Großbottwar bei Stuttgart, dazu kommen ein rheinhessischer Wein, der für Luthers Erscheinen vor dem Reichstag in Worms steht, und ein Italiener, der an die Reise des jungen Augustinermönchs Luther nach Rom erinnert, das er als „Sündenpfuhl“ erlebte. Christian Hack wird die Weine aus seinem Haus vorstellen. Die Weinprobe ist im Preis von 29 Euro inbegriffen.

Kartenvorverkauf im Augustinum Meersburg (Telefon 07532 / 442 60) sowie in den Tourist Infos von Hagnau (07532 / 43 00 47) und Meersburg (07532/440400).