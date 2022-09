B 31 zwischen Meersburg und Oberuhldingen halbseitig Richtung Überlingen gesperrt

Die B 31 zwischen Meersburg und Oberuhldingen wird von Dienstag, 27. September, bis voraussichtlich Donnerstag, 29. Februar, halbseitig in Fahrtrichtung Stockach/Überlingen gesperrt.

Es werden hier Bauarbeiten an den Schutzplanken durchgeführt, um deren Verkehrssicherheit zu verbessern. Der Verkehr in Richtung Stockach/Überlingen wird an diesen Tagen bei Meersburg abgeleitet und durch eine ausgewiesene Umleitung (U2) über die B 33 Meersburg, L 201 Unteruhldingen und B 31 Oberuhldingen geführt. Eine separate Umleitung für kennzeichnungspflichtige Gefahrguttransporte wird ebenfalls eingerichtet. In Fahrtrichtung Friedrichshafen/Lindau wird der Verkehr mit reduzierter Geschwindigkeit an der Wanderbaustelle vorbeigeführt. Das Straßenbauamt Bodenseekreis nutzt die notwendige Beeinträchtigung dazu, in diesem Bereich Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Das teilt das Landratsamt mit.