Die B 31 wird am Donnerstag, 10. Dezember, zwischen Oberuhldingen und Meersburg in Fahrtrichtung Friedrichshafen von 8 bis etwa 15 Uhr gesperrt. Grund für die Sperrung sind Gehölzpflegemaßnahmen (Baumfällungen am Lärmschutzwall bei Meersburg und Gehölzpflegeschnitte auf der Trasse), wie das Landratsamt mitteilt. Aufgrund des nötigen Sicherheitsbereiches muss der Verkehr in Richtung Friedrichshafen abgeleitet werden.