B 31 wird bei Überlingen gesperrt

Die B 31 Richtung Meersburg wird am Dienstag, 16. März, in der Zeit von 8.45 bis 13.45 Uhr zwischen den Abfahrten Überlingen-West und -Nordwest gesperrt. Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. Grund für die Sperrung ist die Behebung eines Unfallschadens an einem Anpralldämpfer. Die Arbeiten sind nur unter Vollsperrung ausführbar. Es wird trotz aller Bemühungen, die Behinderungen so kurz wie möglich zu halten, mit Verkehrsverzögerungen zu rechnen sein, teilt das Landratsamt mit.