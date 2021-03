B 31: Umleitung wegen Bauarbeiten

Zwischen Meersburg und Stetten auf der Bundesstraße 31 finden am Dienstag, 9. März, ab 7 Uhr bis zum folgenden Mittwoch, 10. März, 7 Uhr Fahrbahninstandhaltungsmaßnahmen finden statt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Friedrichshafen und Lindau wird über Ittendorf, Markdorf und Immenstaad umgeleitet. Der Verkehr Richtung Überlingen bleibt auf der Bundesstraße. Mit Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen in beiden Fahrtrichtungen sowie auf der Umleitungsstrecke ist zu rechnen. Grund für die Arbeiten sind massive Frostschäden im Asphaltoberbau. Es werden deshalb etwa 800 Quadratmeter Asphaltfahrbahn abgefräst und zweilagig neu eingebaut, so das Landratsamt.