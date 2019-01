Bündnis B 31-neu: Trasse soll ins Hinterland

Informationsveranstaltungen

Den aktuellen Stand der Planungen wird das Regierungspräsidium Tübingen am Dienstag, 12. Februar, in einer öffentlichen Veranstaltung in der Stadthalle Markdorf vorstellen. Die Interessengemeinschaft Verkehrsneuplanung Ittendorf (IVI) will im Vorfeld Gelegenheit geben, sich mit der Variantenauswahl des RP Tübingen zu befassen. Dazu lädt die IVI für Mittwoch, 23. Januar, ab 19.30 Uhr zu einem Diskussionsabend ins Dorfgemeinschaftshaus nach Ittendorf ein. An diesem Abend werden die drei Varianten vorgestellt, die nun in der näheren Auswahl sind: Die Ausbauvariante, das Variantenbündel B, dessen Trasse südlich des Weingartner Waldes verläuft, und Variantenbündel C, das auf dem Planungsfall 7.5 basiert und nördlich des Weingartner Waldes verläuft.