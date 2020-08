Autos mit Schlüssel beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntag zwischen 17.30 und 17.45 Uhr in der Meersburger Straße auf Höhe Gebäude Nummer 16 in Unteruhldingen drei verkehrswidrig geparkte Fahrzeug mutmaßlich mit einem Schlüssel beschädigt. An den zwei Mercedes-Benz’ und dem Opel entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551 / 80 40, aufzunehmen.