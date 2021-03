Autofahrer übersieht Radlerin

In der Seefelder Straße in Uhldingen-Mühlhofen ist es am Samstag gegen 15.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 25-jähriger Renault-Fahrer war in Richtung Überlingen unterwegs und bog nach links auf einen Parkplatz ab. Dabei übersah er eine 39-jährige Radfahrerin, die in entgegengesetzter Richtung fuhr. Die vorfahrtsberechtigte Radlerin musste stark abbremsen und stürzte in der Folge. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zu, am Rad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.