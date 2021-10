Ein 77-jähriger Autofahrer ist am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf der B 33 zwischen Uhldingen und Mühlhofen von der Straße abgekommen. Er kollidierte laut Polizeibericht mit einer Betonmauer am rechten Straßenrand. Am VW des Mannes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Wagen. Der 77-Jährige wurde indes mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.