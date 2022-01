Autofahrer geraten in Streit

Eine 56-jährige Autofahrerin und ein 59-jähriger Autofahrer sind am Sonntag gegern 15.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Uhldingen-Mühlhofen aneinandergeraten. Die Frau hatte sich laut Polizeibericht offenbar stark über die langsame Fahrweise des vor ihr fahrenden Mannes aufgeregt, sodass sie diesem Handzeichen gab. Diese Gesten soll er mit einem gestreckten Mittelfinger gekontert haben. Auf diese Beleidigung setzte die 56-Jährige zum Überholen an und nötigte den 59-Jährigen durch ein abruptes Anhalten auf der Straße zum Bremsen. Im Laufe eines folgenden Streitgesprächs soll die Frau ihrem Kontrahenten dann gegen die Schulter geschlagen haben. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Beide Beteiligte gelangen nun zur Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.