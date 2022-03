Auto- und Traktormuseum öffnet und Jägerhof startet in die Saison

Das Auto- und Traktormuseum in Uhldingen-Mühlhofen hat wieder seine Türen geöffnet, wie mitgeteilt wird. Zum Saisonstart findet am Sonntag, 6. März, eine öffentliche Führung durch das Museum statt. Neben Erläuterungen zur Geschichte der Motorisierung und Spannendem zum Land- und Stadtleben der vergangenen 100 Jahre werden interessante und lustige Anekdoten vermittelt, heißt es. Die Führung beginnt um 14 Uhr und dauert 90 Minuten. Treffpunkt ist an der Museumskasse. Die Führung kostet vier Euro pro Person (zuzüglich Museumseintritt). Eine Anmeldung zur Führung ist erwünscht. Derzeit gelten im Museum die 3G-Regeln sowie die Maskenpflicht.

Zum Start in die neue Saison finden im Jägerhof Restaurant zwei Veranstaltungen statt. Am Freitag, 18. März, werden „Bodenseegenüsse vom Teller und aus dem Glas“ präsentiert. Das Menü kostet 48 Euro pro Person inklusive begleitender Edelbrände und Mineralwasser zum Menü. Beginn ist um 18.30 Uhr. Am Freitag, 1. April geht es dann weiter mit einem „Weinabend“. Das Menü, inklusive den begleitenden Weinen und Mineralwasser, kostet 48 Euro pro Person, gestartet wird um 18.30 Uhr. Für beide Veranstaltungen ist eine Reservierung erforderlich, unter Telefon 07556 / 9 28 36 20 oder per E-Mail an: kontakt@jaegerhof-restaurant.de